Monteforte Irpino in lutto per Pasquale Capriglione: il ricordo commosso della Misericordia del Partenio

MONTEFORTE IRPINO – Un dolore profondo ha colpito la comunità di Monteforte Irpino e il mondo del volontariato. È venuto a mancare prematuramente Pasquale Capriglione, volontario della Misericordia del Partenio Mercogliano ODV, lasciando un vuoto difficile da colmare tra quanti lo hanno conosciuto e stimato.

A darne notizia è stata la stessa associazione, che attraverso il Presidente, il Magistrato e tutti i volontari ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un uomo che si è distinto per impegno, generosità e spirito di servizio. “Tornato alla Casa del Signore – si legge nel messaggio – lascia in tutti noi un ricordo indelebile per il suo operato e la sua dedizione verso il prossimo”.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, suscitando commozione e sgomento. In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto che stanno arrivando, soprattutto sui social, dove amici e conoscenti condividono ricordi e parole cariche di emozione.

Tra i tanti, colpisce il messaggio di chi lo ha conosciuto da vicino: parole semplici ma intense, che raccontano il legame profondo costruito nel tempo. “Le lacrime rigano il mio volto quando ripenso a te – si legge – ma poi torno al tuo sorriso e capisco che non posso essere triste. Sei tu che mi hai insegnato il valore dell’amicizia vera”.

Un ricordo che restituisce l’immagine di un giovane capace di lasciare il segno nella vita degli altri, con la sua presenza discreta ma significativa. Pasquale non era solo un volontario, ma un punto di riferimento umano, sempre pronto ad aiutare e a condividere.

La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per la Misericordia del Partenio, ma per l’intera comunità, che oggi si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Resta il ricordo di una persona autentica, capace di trasformare il servizio in un gesto d’amore. Un’eredità fatta di valori, amicizia e solidarietà che continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto.