L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Parini di Baiano e Sperone, si prepara ad accogliere il Prof. Giovanni De Feo nell’evento Laudato sì, promosso dalla Pro Loco Baiano.

Venerdì 14 Novembre gli studenti dell’IC Giovanni XXIII – Parini di Baiano e Sperone accoglieranno nell’auditorium delle scuole medie, Mr. Greenopoli al secolo Giovanni De Feo, nell’evento ludico didattico promosso dalla Pro Loco Baiano in collaborazione con La Piccola Cometa e il patrocinio culturale dei Comuni di Baiano e Sperone “ Laudato sì” prendiamoci cura della nostra casa comune, ispirata all’enciclica di papa Francesco e al Cantico delle Creature illustrato all’età di 9 anni da Alessia Bellofatto. Non è il primo incontro con Giovanni De Feo con le scuole del territorio, il suo meraviglioso progetto divulgativo, scandito al ritmo di rap, coinvolgente e divertente nello stesso tempo, capace di lasciare una traccia di positività nelle grandi tematiche sociali e civiche, ai valori di pace e di solidarietà. Il poliedrico docente universitario che si autodefinisce “Professore universitario per caso, divulgatore ed educatore ambientale per passione e vocazione” è Docente di Ecologia Industriale presso i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Chimica, Ingegneria Gestionale e Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Salerno, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIn). Ideatore e promotore del progetto di educazione ambientale Greenopoli con il quale, da novembre 2014 a luglio 2023, ha preso parte a oltre seicento incontri di educazione ambientale, coinvolgendo direttamente più di settantamila studenti, dalla scuola dell’infanzia fino all’università della terza età. Nel 2017 è stato premiato al Caselle Film Festival. Nel 2018 ha ricevuto i premi Vesuvio Verde, Anfiteatro d’argento, Premio Internazionale Prata, Premio Ambientalista dell’Anno – Luisa Minazzi. Ecco il video della premiazione del premio Ambientalista dell’Anno. Sempre nel 2018 riceve la nomina a Socio Onorario dell’Associazione Italiana di Scienze Ambientali – AISA. Nel 2019 ha vinto i premi Pabulum e “Eccellenza per i giovani campani 2019”. Nel 2021 il progetto di terza missione “Life cycle assessment (LCA) e divulgazione ambientale con il metodo Greenopoli”, del DIIn, ha ricevuto il “Premio PA sostenibile e resiliente 2021” per la sezione “formare” sui temi della sostenibilità. Nel 2023 è stato invitato a tenere incontri di educazione ambientale in Spagna e in Bangladesh ed ha vinto il premio “Giovanni Bozzini Award – Best Italian paper award” al convegno internazionale Sardinia Symposium. Nel 2024 ha vinto il premio “La natura siamo noi – #Battipaglia 2024” con la seguente motivazione: “professore universitario e divulgatore, per la grande abilità di comunicare e divulgare l’ambiente con il suo metodo Greenopoli a tutte le fasce d’età e per la passione e la competenza con cui tramette la necessità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso le piccole azioni quotidiane”. Sempre nel 2024 ha ricevuto un riconoscimento al TERRAMIA film festival. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche, tecniche ed educative tre le quali “Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale” Aracne Editrice – 2008. “Acque reflue. Progettazione e gestione di impianti per il trattamento e lo smaltimento” Autori: Giovanni De Feo – Sabino De Gisi – Maurizio Galasso Editore: Dario Flaccovio Editore I° edizione , marzo 2012 – Il metodo Greenopoli. Contenuti, giochi e fiabe «green» per liberi pensatori, insegnanti, allievi e genitori – Editrice il Papavero – 2014 , sempre con la stessa editrice, nel 2015 “Le Avventure di Greenopolino”. Nel 2023 il bellissimo Tùttu-cià: Rap, racconti, spiegoni e video di Mr. Greenopoli su Ambiente e dintorni – Gli argomenti trattati nel libro

riguardano la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata con un focus sul mondo della carta, l’inquinamento atmosferico, l’effetto serra e il riscaldamento globale, l’ambiente e la sostenibilità, l’acqua, il risparmio idrico, la depurazione delle acque e la plastica negli oceani. Nel libro, inoltre, si discute anche di educazione civica e di pacifismo con un omaggio a Gianni Rodari che diventa “Gianni Safari” in una filastrocca a lui dedicata. Il libro è anche acquistabile su Amazon con il bonus cultura e/o la carta docente. Altri protagonisti della manifestazione saranno Alessia con il suo Cantico delle Creature, le tavole illustrate dalla giovanissima artista prematuramente scomparsa all’età di 16 anni nel 2010. Le tavole a pastello, ripubblicate nel bellissimo libro calendario 2026 “Frate Sole” – Arca Editrice edizione a cura della Pro Loco Baiano. Il messaggio francescano da lei amato e condiviso tanto da farle realizzare un intero ciclo di illustrazioni dedicate all’opera del Santo , oggi più che mai è attuale.

Papa Francesco con la sua seconda enciclica “ Laudato si ‘ ” ha trattato i valori del rispetto per l’ambiente. Frase ripetuta più volte da San Francesco nel Cantico delle Creature che, appunto loda il Signore per le sue meravigliose creature. E a questa significativa lettera è ispirato l’evento del 14 novembre. L’enciclica pastorale di papa Francesco non è un trattato scientifico, è un appello personale a rispettare ogni singola entità del creato,” l’infinitamente piccolo”, un invito per la ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale sottolineando che “ ….. abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Fin dalle prime righe, papa Francesco indica che la crisi ecologica è «…una conseguenza drammatica dell’attività incontrollata dell’essere umano» e che «…attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione». Indica l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’umanità», perché, ha detto, senza un autentico progresso sociale e morale… la crescita economica e il progresso tecnologico più prodigioso possono ripercuotersi contro l’uomo…

Un omaggio, quindi anche a papa Francesco che si snoderà con una lettura della poetessa Paola Miele e l’intervento di Don Fiorelmo Cennamo parroco di Baiano.

A fare gli onori di casa il DS Pasquale Napolitano e i Sindaci di Baiano e Sperone, tra i relatori il Prof. Gianni Amodeo, docente (mai in pensione), giornalista e animatore culturale del nostro territorio.