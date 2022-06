VISCIANO. “Politiche sociali, Sportive, Giovanili, Culturali e Scolastiche”, mercoledì secondo appuntamento della lista Rinascita Civica

Mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 20,00 presso il Centro Giovanile “Padre Arturo D’Onofrio” in via A. De Gasperi, nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “Una Visione Ecologica per il Governo del Paese”, la lista “Rinascita Civica” impegnata alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno presenta il secondo convegno dal titolo “Politiche sociali, Sportive, Giovanili, Culturali e Scolastiche. Punti programmatici e spunti operativi”.

A moderare i lavori il Prof. Domenico Montanaro, già Sindaco del Comune di Visciano. La comunità civica è invitata a partecipare.

