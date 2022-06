Visciano, politica e territorio: focus domani a Visciano con i consiglieri regionali Massimiliano Manfredi, Giovanni Mensorio e l’assessore Nicola Caputo

Politica e territorio: quali sviluppi per l’area nolana: è il focus in programma domani, martedì 7 giugno a partire dalle ore 19.30 a Visciano.

L’incontro si terrà all’interno del Parco giochi Giovanni Paolo II e sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle opportunità di crescita della comunità ma anche dell’intero hinterland.

Ad intervenire Sabatino Trinchese, candidato a sindaco della coalizione “Risveglio Civico. Visciano ai giovani”, l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo, i consiglieri regionali Massimiliano Manfredi e Giovanni Mensorio ed il presidente della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro, Carmine De Fazio.

“Un momento di confronto per analizzare insieme ai vertici regionali alcune questioni legate allo sviluppo del nostro territorio ma anche per informare la cittadinanza sulle importanti iniziative in cantiere – dichiara Sabatino Trinchese – Lavoriamo per consegnare a Visciano una comunità attrattiva ma soprattutto funzionale alle istanze dei cittadini, grazie anche ai piani programmatici che guardano alle attività politiche sovracomunali”.

