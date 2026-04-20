Violenta rissa a Marigliano: ferito un 17enne, coinvolti anche padre e zio

Momenti di tensione a Marigliano, dove una rissa tra giovani si è trasformata in un episodio di violenza che ha coinvolto anche alcuni familiari di un ragazzo ferito.

Ad avere la peggio è stato un 17enne, raggiunto da un fendente durante la colluttazione. Il giovane ha riportato una ferita al gluteo destro, che ha reso necessario l’intervento dei sanitari.

Poco dopo l’accaduto, sul posto sono arrivati anche il padre e lo zio del ragazzo, ma la situazione è ulteriormente degenerata. I due uomini sarebbero stati colpiti con delle sedie, prelevate da un’attività commerciale nelle vicinanze, riportando a loro volta ferite.

I tre sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Nola. Fortunatamente le condizioni non sarebbero gravi: il 17enne ha ricevuto una prognosi di circa 15 giorni, mentre per il padre e lo zio sono stati stabiliti circa 10 giorni di cure.

Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e della violenza tra giovanissimi, sempre più spesso protagonisti di episodi di aggressività che sfociano in scontri fisici.