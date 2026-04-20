Non è più. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Alfonso Petrillo

Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Alfonso Petrillo, venuto a mancare all’età di 54 anni. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, dove era conosciuto e stimato da tutti.

Affettuosamente soprannominato “’o pliond ’o panettiere”, era una figura benvoluta, legata alle tradizioni e alla quotidianità del paese, punto di riferimento per familiari, amici e conoscenti.

A darne il triste annuncio sono la moglie Santa Festa, il padre Pellegrino, le sorelle Rosa e Santa, il fratello Michele, insieme ai suoceri, ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali si terranno il 20 aprile 2026 alle ore 16:00, con partenza dalla casa dell’estinto in via Libertà per la Chiesa Maria SS. del Carmelo a Mugnano del Cardinale. Al termine del rito funebre, la famiglia saluterà in chiesa.

In queste ore di dolore, numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Petrillo, segno dell’affetto e della stima che Alfonso aveva saputo costruire nel tempo.