L’IC “Mons. P. Guerriero” di Avella protagonista a Casa Sanremo: la musica come valore educativo

AVELLA – Un’esperienza che unisce emozione, talento e formazione. L’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” di Avella ha portato i propri alunni sul palco di Casa Sanremo Livebox, durante la settimana del Festival di Sanremo, vivendo un momento di grande visibilità e crescita artistica.

A raccontare il significato di questa importante partecipazione è il Dirigente Scolastico, Prof. Andrea Amoroso, che ha sottolineato come l’iniziativa sia il risultato di un percorso educativo solido e condiviso.

La musica come pilastro formativo

«La nostra scuola crede fortemente nel valore educativo della musica», ha spiegato il dirigente. Non si tratta soltanto di un’attività artistica, ma di un vero e proprio strumento didattico capace di sviluppare competenze trasversali fondamentali: disciplina, ascolto, spirito di squadra, creatività e capacità espressiva.

La musica, infatti, rappresenta un linguaggio universale che permette agli studenti di conoscersi meglio, di comunicare emozioni e di rafforzare la propria autostima. In ambito scolastico diventa un potente mezzo per stimolare il pensiero critico e la sensibilità artistica, contribuendo a una formazione completa e armonica della persona.

Un palco prestigioso, una crescita reale

L’opportunità di esibirsi a Casa Sanremo è nata grazie all’impegno della scuola nella valorizzazione dei talenti e alla collaborazione con realtà attente all’educazione musicale. Un traguardo importante, frutto del lavoro costante di docenti appassionati e della determinazione degli studenti.

Partecipare a un evento così prestigioso ha significato per i ragazzi confrontarsi con il mondo dello spettacolo in un contesto professionale. Non solo un’esibizione, ma un’esperienza educativa a tutto tondo: preparazione, responsabilità, gestione delle emozioni, rispetto dei tempi e delle regole.

«La preparazione è stata un momento di crescita straordinaria», ha evidenziato il dirigente. «I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e dedizione, comprendendo l’importanza della collaborazione e dell’impegno». L’esibizione finale è stata vissuta con intensa emozione: adrenalina, orgoglio e soddisfazione per un percorso portato avanti con serietà e passione.

Il valore delle esperienze extracurricolari

Per l’IC “Guerriero”, esperienze come quella di Casa Sanremo rappresentano un tassello fondamentale del progetto educativo. La scuola, infatti, non è soltanto trasmissione di conoscenze teoriche, ma anche spazio di opportunità concrete per sviluppare talenti e passioni.

Eventi di questo livello permettono agli studenti di applicare competenze acquisite in aula in un contesto reale, aprendo nuovi orizzonti e mostrando come la musica possa diventare non solo un hobby, ma anche un possibile percorso professionale.

Uno sguardo al futuro

L’istituto di Avella guarda avanti con determinazione. Tra gli obiettivi futuri, il potenziamento della didattica musicale attraverso laboratori, eventi e collaborazioni con professionisti del settore. L’intento è chiaro: offrire a ogni studente la possibilità di scoprire e coltivare il proprio talento, vivendo la musica come esperienza formativa a 360 gradi.

L’esibizione a Casa Sanremo non è stata soltanto una vetrina prestigiosa, ma la conferma di un progetto educativo che mette al centro la crescita umana e culturale degli studenti. Un orgoglio per la scuola, per le famiglie e per l’intera comunità di Avella.