Vinalia: La 31esima Edizione dell’Evento Enogastronomico a Guardia Sanframondi

Un’offerta variegata e ampia e la possibilità di scegliere in un ricco cartellone fanno di Vinalia una rassegna unica. Il vivace e atteso evento enogastronomico, giunto alla 31esima edizione e previsto fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi (Benevento), con la promozione del Circolo Viticoltori e l’organizzazione del Comitato Vinalia, continua a raccogliere numerosi enoturisti, tutti pronti a formulare il proprio percorso rigenerativo, tantissimi curiosi e una confortante presenza di appassionati d’arte e di cittadelle medievali.

Il Percorso del Gusto, infatti, anche ieri sera ha registrato una buona affluenza e tantissimi sono stati anche gli appassionati di musica live che hanno danzato e portato una sana nota di allegria a un appuntamento che fa della spensieratezza uno di suoi punti irrinunciabili.

Domani, per la quinta serata, la partenza (dalle ore 17 fino alle 19) riguarderà Vinalia Kids, l’esperienza dedicata ai bambini nei giardini del castello medievale, con un Laboratorio a cura dell’Associazione Le Tribù di Torre del Grecosull’uso consapevole delle tecnologie.

Alle ore 18,30, nella chiesa dell’Ave Gratia Plena, toccherà a un recitativo su Giacomo Matteotti (1885-1924), contro il fascismo per la giustizia, la legalità e la democrazia, a cura del critico letterario Giuseppe Colangelo.

Sempre per domani, lo show cooking (si prenota al 327 229 7948) vedrà ai fornelli lo chef Nicola Lanzi della Tenuta Tomaso di Faicchio, abile nel trasferiregrande passione in ogni suo piatto attraverso una proposta in costante evoluzione, aggiornata in base alla stagionalità e alla qualità delle materie prime.

Questo il suo menù: Benvenuto – Pane prodotto con grani antichi e prosciutto di maialino nero di nostra produzione; Incontri inaspettati – Zuppetta di scarole con scampi mi-cuit, coppa di testa di quinto quarto di razza casertana e gel di limoni; Raviolone al pascolo; Ripieno di stracotto di pecora, cipolle della Tenuta, fonduta di caciocavallo podolico e salsa al prezzemolo; Ribs; Tracchia di razza casertana cotta a bassa temperatura, salsa ponzu con peperoncino verde estivo; Caffè, liquirizia, vaniglia e Mousse al caffè, gelato artigianale di liquirizia e namelaka alla vaniglia del Madagascar.

Imperdibile anche la visita al Borgo degli Artisti con VinArte, giunta ormai alla XIV edizione, sotto la direzione artistica del suo ideatore Giuseppe Leone e con Azzurra Immediato alla guida della sezione dedicata alla Fotografia, che offre attraverso l’Arte una lettura attenta ai problemi e agli obiettivi della nostra società complessa. Nello stesso ambito, la straordinaria mostra “Protagonista del 900” di Carlo Riccardi, a cura del Circolo Fotografico Sannita.

“Carlo Riccardi – afferma il Presidente del sodalizio -, fra i più noti fotoreporter italiani, è stato il primo paparazzo della Dolce Vita e ha creato a Roma negli anni quaranta una delle prime agenzie fotografiche ed esposto le sue immagini in tutto il mondo. Le foto in mostra sono state selezionate tra quelle conservate nell’Archivio Storico Riccardi, diretto dal giornalista e fotoreporter Giovanni Currado, iscritto presso la Sovraintendenza Archivistica del Lazio di Roma, in qualità di Patrimonio di Interesse Nazionale”.

Lo spazio musicale di Piazza Mercato riguarderà Gli Atleti, un gruppo campano attivo dal 2008, che ripropone brani di successo nel panorama musicale italiano, trasformandoli in chiave punk rock. A seguire DJ SET Dj Spok & Antonio Il Gallo; mentre, in Piazza Fabio Golino, si esibiranno i Trip Quartet, formati da Gianluca Grasso, Alfredo Intro, Michele Visconte, Aldo Galasso.

Resta da segnalare che si può effettuare un percorso in vigna presso l’azienda Colle di Siduri, dalle ore 18 con prenotazioni al 392 964 5614.

Per saperne di più basta visitare il sito internet www.vinalia.it oppure il profilo facebook Vinalia.