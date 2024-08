Attesissimo Concerto del Trio Aerae Napolitanae al Circolo della Stampa di Avellino il 15 Settembre

È atteso per domenica, 15 settembre 2024, alle 19:30,presso il Circolo della Stampa di Avellino,il secondo dei quattro concerti- aperitivo della rassegna Musica in Fabula promossa dall’ imprenditrice Roberta De Falco, con la direzione artistica del soprano irpino Maria Sirignano. L’ appuntamento, attesissimo, vedrà in scena il Trio Aerae Napolitanae formato da Emanuele Auricchio al Mandolino, Gian Piero Bencivenga alla Chitarra e Marco Dell’ Aversana alla Mandola. Il Trio si forma nelle aule del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Le ragioni della formazione sono da contestualizzare nella ricerca di nuances che tale forma cameristica può regalare, ben impresse nella storia della musica, partendo dal periodo Barocco, fino alle più moderne versioni della musica contemporanea. Dunque, vi aspettiamo numerosi per ascoltare le “Melodie di Parthenope” il 15 settembre alle 19: 30. Ulteriori info in locandina.