Napoli, il premio Nobel per la Pace Mukwege il 10 agosto a Pompei per un incontro sulla Pace e diritti umani.

Denis Mukwege premio Nobel per la pace nel 2018, sarà a Pompei la mattina del 10 agosto, alle ore 11,00 presso la sala comunale “Marianna Fornaro Contessa De Fusco in Longo”, per un incontro su Pace diritti umani promosso dalla Cooperativa sociale Il Tulipano, impegnata da anni sui temi dell’inclusione e rispetto dei diritti delle persone con fragilità. L’iniziativa è stata immediatamente accolta con favore dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, e dall’assessore alla qualità della vita, Catello Raimo, che porteranno i saluti istituzionali. “La città della Pace che ospita un premio Nobel per la Pace è un passaggio fondamentale per essere costruttori di Pace – ha affermato il sindaco Lo Sapio – Il 19 settembre Pompei sarà protagonista del G7 della Cultura e con i grandi del mondo parleremo anche di pace. E’ un onore per la Città di Pompei ospitare il premio Nobel Mukwege”. Sarà un momento importante per tutta la comunità, durante il quale verranno affrontati temi delicati e complessi, grazie anche ai contributi di Giovanni Minucci, presidente della Cooperativa Il Tulipano, e Dino Angelaccio, Presidente di Itria.

Ii Dott. Mukwege sta portando avanti un tour mondiale per sensibilizzare cittadini e governi sulla condizione del popolo congolese, schiacciato tra guerre, sfruttamento delle risorse naturali e carestie. In particolare, da ginecologo, si è specializzato nel curare le donne, spesso bambine, vittime di stupri di gruppo perpetrati da soldati e miliziani, anche minorenni, costretti dai signori della guerra a rompere il legame familiare violentando madri e sorelle. Il Dott. Mukwege porterà la sua importantissima testimonianza a Pompei, dove riceverà un premio prima di visitare il Santuario e il Campanile di Pompei.