Vigili del Fuoco, il crest del 101° Corso firmato dall’irpino Pasquale Pallante

Un simbolo che racchiude identità, appartenenza e senso del dovere. In occasione del giuramento del 101° Corso Allievi Vigili del Fuoco, svolto presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle, a lasciare il segno è stato anche il contributo creativo del vigile del fuoco irpino Pasquale Pallante, originario di Caposele.
È sua, infatti, la realizzazione del crest commemorativo del corso, un emblema pensato per rappresentare non solo un percorso formativo, ma soprattutto i valori che caratterizzano chi sceglie di indossare la divisa: sacrificio, disciplina e spirito di servizio.
Non un semplice logo, ma un segno distintivo capace di raccontare, attraverso linee essenziali e uno stile pulito, l’identità di un gruppo e l’intensità di un’esperienza che segna profondamente chi la vive.
Momento particolarmente significativo durante la cerimonia è stata la consegna ufficiale del crest al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi da parte dello stesso Pallante. Un gesto simbolico che ha unito il lavoro creativo al riconoscimento istituzionale, sottolineando il valore dell’iniziativa.
In quel momento si è racchiuso il senso più profondo del progetto: non solo un’elaborazione grafica, ma la volontà di lasciare un segno duraturo, capace di accompagnare nel tempo i protagonisti del corso.
Il crest del 101° Corso diventa così memoria e identità condivisa, simbolo di un impegno che continua ogni giorno, ben oltre il giuramento.