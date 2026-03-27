Napoli, incidente in via Orazio: SUV senza assicurazione travolge auto scuola, fermato dopo la fuga

Momenti di paura in via Orazio, a Napoli, dove si è verificato un grave incidente stradale che solo per caso non si è trasformato in tragedia.

Secondo quanto ricostruito, un giovane alla guida di un potente SUV, risultato privo di assicurazione, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare violentemente contro una Fiat Panda appartenente a una scuola guida. A bordo dell’auto si trovava una ragazza di 19 anni impegnata in una lezione pratica.

L’impatto, avvenuto ad alta velocità, ha provocato attimi di panico tra i presenti. Subito dopo lo scontro, il conducente del SUV si è dato alla fuga, percorrendo circa 500 metri prima di essere bloccato da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: la polizia municipale e la polizia di Stato hanno provveduto a fermare e identificare il giovane, avviando gli accertamenti del caso.

Sull’episodio sono intervenuti anche il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale di Europa Verde Gianni Caselli, che parlano di “ennesimo episodio di guida pericolosa che poteva avere conseguenze drammatiche”.

“Ancora una volta – dichiarano – assistiamo a comportamenti irresponsabili, con automobilisti che non rispettano le regole e mettono a rischio la vita degli altri. Dall’inizio dell’anno si registra un aumento preoccupante di incidenti e vittime sulle strade”.

I rappresentanti di Europa Verde puntano inoltre l’attenzione su un problema più ampio, legato alla sicurezza stradale e ai comportamenti alla guida: “Troppi conducenti circolano a velocità elevate nei centri abitati, spesso distratti dall’uso del cellulare o sotto l’effetto di alcol e sostanze. È necessario intervenire con decisione per fermare questa deriva”.

L’episodio riaccende dunque il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di controlli più stringenti per prevenire tragedie sulle strade cittadine.