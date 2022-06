Viaggio nel Premio Anfiteatro d’Argento 2022. Lo Studio Infermieristico Napolitano:tra le “Eccellenze Professionali della Sanità privata della Campania”

di Saverio Bellofatto

Nell’edizione del 2022 del Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria, la giuria ha voluto sottolineare con la giusta gratificazione l’impegno del mondo della sanità campana nella lotta alla pandemia. Sono stati premiati per la sanità pubblica il Prof. Paolo Antonio Ascierto oncologo e ricercatore dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, il Dott. Giuseppe Colucci Coordinatore dell’aggregazione funzionale territoriale AFT2 Baiano – Vallo Lauro, è stata assegnata una menzione speciale a tutti i 25 medici di base componenti dell’AFT. Ma, nella lotta alla pandemia, un grande contributo è arrivato dal mondo infermieristico, chi non ricorda le foto pubblicate nel 2020/21 degli angeli della sanità provati dal lavoro emergenziale e dal dramma dei malati di Covid, isolati senza gli affetti familiari. Il riconoscimento in rappresentanza di tutta questa splendida categoria è stato assegnato allo Studio Infermieristico Napolitano, il primo nato in Campania, con start up 24 settembre 2017 è la prima realtà di elevata professionalità sanitaria presente sul territorio della bassa irpinia. Fondato è diretto dalla Dott.ssa Carmen Napolitano con sede in Quadrelle (Av). Oltre all’assistenza continua domiciliare, lo studio offre una serie di prestazioni quali holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, gestione catetere PICC e PORT e naturalmente tutti le altre prestazioni rese dagli infermieri professionali. Organizza in collaborazione con strutture pubbliche e private giornate dedicate alla prevenzione delle malattie. A gennaio del 2018 in collaborazione con l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) organizza nel suo studio una campagna di tipizzazione del midollo osseo, con una grande partecipazione dei cittadini del baianese. Nel periodo dell’emergenza Covid 19, con ospedali e cliniche in emergenza per la cura dei pazienti Covid, il prezioso lavoro dello Studio Infermieristico Napolitano ha permesso a tante famiglie con ammalati allettati o in gravi condizioni di salute di essere seguiti, supportati e curati. Impegnata nel campo sociale e associativo è stata nominata Consigliere d’indirizzo generale dell’ENPAPI ( Ente previdenziale degli infermieri liberi professionisti) e all’OPI (Ordine Professionale Infermieri) quale Consigliere Commissione d’Albo. Un meritatissimo riconoscimento quale “Eccellenze Professionali della Sanità in Campania”.

