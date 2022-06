Sandro Abate. Avellino rinnova per la prossima stagione.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver rinnovato per la stagione 2022/2023 il diritto alle prestazioni sportive di Luciano Andres Avellino, ultimo, classe 1988, argentino.

Luciano Andres Avellino nella scorsa stagione con la maglia del nostro Club ha realizzato 10 reti in 30 gare ufficiali. Nella stagione 2020/2021 ha vestito la maglia del Jimbee Cartagena in Spagna collezionando 31 presenze in gare ufficiali, realizzando 5 reti. Nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 ha militato in Serie A nell’Acqua e Sapone Unigross collezionando 68 presenze, segnando 26 gol.

“E’ bellissimo poter vestire ancora la maglia della Sandro Abate, dichiara Luciano Andres Avellino, perchè è un club che ha voglia di vincere. Mi sento a casa, sono rimasto per vincere e vogliamo regalare emozioni alla nostra gente. Sono in una città stupenda, passionale che ama lo sport a tutti i livelli. La stagione sarà impegnativa, ringrazio la famiglia Abate per la fiducia e soprattutto perché il Club sta facendo molti sforzi per allestire un organico ancora più competitivo. Non vedo l’ora di abbracciare i nostri tifosi e difendere i nostri colori. Forza Sandro Abate, Forza Avellino!

