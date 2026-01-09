Guardia Sanframondi, tragedia nella zona Pineta: anziana coppia trovata senza vita in un laghetto

Una tragedia ha scosso la comunità di Guardia Sanframondi nella serata di oggi. Due anziani coniugi sono stati rinvenuti senza vita all’interno di un laghetto situato nei pressi di un’area attrezzata per picnic in località Pineta.

Le vittime sono un uomo di 84 anni, Michele Pelosi, e la moglie Maria Natalina Di Guglielmo, di 86 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia si sarebbe allontanata dalla propria abitazione, non distante dal luogo del ritrovamento, nel pomeriggio. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro, che hanno dato il via alle ricerche.

Il tragico rinvenimento è avvenuto poco dopo grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento, con il supporto del nucleo SAF e del distaccamento di Telese Terme, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le salme sono state trasferite presso l’obitorio del cimitero di Guardia Sanframondi e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il magistrato di turno ha disposto gli accertamenti medico-legali necessari per chiarire le cause del decesso. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di una tragica fatalità, ma saranno gli esami a fornire risposte definitive.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, stringendosi nel dolore attorno ai familiari della coppia.