Verso Avellino–Frosinone: le scelte di Biancolino, ecco i convocati

L’Avellino si prepara alla sfida contro il Frosinone, gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B, con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso e sfruttare il fattore campo. Mister Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei calciatori convocati, puntando su un gruppo ampio e competitivo per affrontare un match che può incidere sul cammino della seconda parte di stagione.

Il tecnico biancoverde dovrà fare i conti con alcune assenze, tra indisponibilità fisiche e squalifiche, ma conferma l’ossatura della squadra che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita e maggiore compattezza.

I convocati

1 Iannarilli, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.

Report infermeria

Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.

Armando Izzo prosegue il programma di recupero dopo la lesione del muscolo soleo di destra.

Justin Kumi continua il percorso riabilitativo per la lesione distrattiva al flessore della coscia destra.

Filippo Missori dovrà scontare un turno di squalifica.

Filippo Reale, dopo uno scontro di gioco in allenamento, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra.

L’Avellino si avvicina alla gara con la consapevolezza dell’importanza del momento e con la volontà di trasformare il Partenio-Lombardi in un punto di forza, spinto ancora una volta dal sostegno del pubblico biancoverde.