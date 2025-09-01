Venticano si prepara alla grande festa patronale: in piazza fede, tradizione e spettacolo

Dal 6 all’8 settembre 2025 la comunità celebra Maria SS.ma di Venticano, S. Alessio e S. Lucia V. e M.

Venticano (AV) – Saranno tre giorni di fede, cultura e spettacolo quelli che animeranno il borgo di Venticano dal 6 all’8 settembre 2025, in occasione dei solenni festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima di Venticano, S. Alessio e S. Lucia Vergine e Martire.

Il programma, curato dalla Parrocchia S. Maria e S. Alessio insieme al Comitato Festeggiamenti e al Comune di Venticano, unisce momenti religiosi di intensa spiritualità a serate di spettacolo che porteranno in piazza artisti di primo piano.

Il cuore religioso della festa

Il cammino verso la festa è già iniziato con il novenario di preparazione e l’esposizione solenne dei simulacri. Momento centrale sarà la solennità della Natività di Maria (8 settembre) con la Santa Messa presieduta dal parroco, don Italo Barone, e la suggestiva processione per le vie del paese.

Non mancheranno celebrazioni dedicate a S. Lucia (7 settembre) e a S. Nome di Maria (12 settembre), con il coinvolgimento delle varie comunità e confraternite. I canti liturgici saranno eseguiti dalla corale parrocchiale, a sottolineare il forte legame tra fede popolare e musica sacra.

Il programma civile: piazza in festa tra musica e spettacolo

Accanto ai riti religiosi, Venticano vivrà tre serate di grande spettacolo:

• Sabato 6 settembre: sul palco di Piazza Monumento ai Caduti salirà il comico e attore Salvatore Misticone, volto noto del cinema e della televisione, con lo spettacolo “La parola e la voce”.

• Domenica 7 settembre: concerto della Banda Città di Montesarchio (BN) e, in serata, il grande evento musicale “Nostalgia 90”, un viaggio nelle hit indimenticabili degli anni ’90 che farà ballare l’intera piazza.

• Lunedì 8 settembre: chiusura affidata al Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni” di Conversano (BA), seguito da uno spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Pirosequenzio di Roberto Zelli.

Tradizione e comunità

Il parroco don Italo Barone, in una lettera ai fedeli, ha sottolineato il valore spirituale della festa: “Maria, madre della speranza, ci accompagna nel cammino della vita, sorreggendo i passi dei pellegrini di speranza. A Lei, insieme ai santi patroni Alessio e Lucia, affidiamo la nostra comunità”.

L’evento, reso possibile grazie al sostegno delle associazioni locali e al contributo degli sponsor, rappresenta non solo un momento di devozione, ma anche un’occasione per rafforzare i legami comunitari e valorizzare il patrimonio culturale di Venticano.