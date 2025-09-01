Previsioni meteo in Irpinia di oggi , lunedì 1 settembre 2025

Sole prevalente con lievi velature, temperature in rialzo
La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni per lo più soleggiate su gran parte del territorio, interrotte solo dal transito di innocue velature che non comprometteranno la stabilità atmosferica.
Le temperature minime registreranno un lieve calo soprattutto nelle aree vallive, segno del progressivo raffrescamento notturno tipico del periodo. Le massime, al contrario, sono attese in aumento, con valori che torneranno su livelli pienamente estivi.
Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali, generalmente deboli, con possibili rinforzi locali fino a intensità moderata nelle ore centrali della giornata.
In sintesi: un 1° settembre dal sapore ancora estivo, ideale per attività all’aperto, con un clima piacevole e cieli in prevalenza sereni.