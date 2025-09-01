Ariano Irpino, piazza trasformata in lido: ombrelloni e sdraio davanti al Comune

Lido 817, l’installazione che ha sorpreso i cittadini durante la rassegna “Vicoli ed Arte”

Ariano Irpino (AV) – Una spiaggia nel cuore della città. È quello che si sono trovati davanti ieri i cittadini arianesi quando, nella centrale piazza del Comune, è comparso un vero e proprio lido: sabbia, sdraio, ombrelloni e persino il cartello con il nome, “Lido 817”.

Un colpo d’occhio inaspettato che ha subito attirato centinaia di curiosi, famiglie e turisti, trasformando per qualche ora la cittadina del Tricolle in un angolo di mare.

L’iniziativa, con tutta probabilità legata alla rassegna culturale “Vicoli ed Arte”, ha voluto offrire una provocazione artistica e insieme un momento di leggerezza: portare il mare a chi, in Irpinia, è lontano dalle spiagge.

Le sdraio occupate dai passanti, i bambini che giocavano sulla sabbia improvvisata, i selfie scattati sotto gli ombrelloni: la piazza si è trasformata in un set spontaneo e condiviso.

Un’idea semplice ma efficace, capace di incuriosire e di rompere la routine di fine estate, regalando ad Ariano Irpino l’immagine insolita di una comunità capace di sorprendersi e di sorridere davanti a un piccolo frammento di mare portato in alta collina.