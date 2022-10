VALLO DI LAURO. Studenti universitari impossibilitati a raggiungere la sede per carenza di trasporti. La protesta

“Come già da tempo succede nell’ Agro Nocerino Sarnese, anche per gli studenti del Vallo di Lauro si stanno verificando forti disagi per raggiungere l’Università di Fisciano. L e corse messe a disposizione dalla Regione non sono sufficienti con pullman sempre pieni o addirittura non in grado di far salire oltre il numero consentito lasciando decine di studenti a piedi non permettendo agli stessi di raggiungere l’Università in orario. Così non si tutela il diritto allo studio. La Regione Campania intervenga per aumentare il numero delle linee”. E’ questo il grido di protesta che ci arriva dal Vallo di Lauro da parte di studenti e genitori, i primi molto spesso rimangono appiedati e costretti a farsi accompagnare dai loro genitori. nonostante le richieste di intensificare le corse per il momento nulla cambia.

Le preoccupazioni degli studenti riguardano anche il momento dell’arrivo del pullman, visto che per la massiccia numerosità dei passeggeri spesso si finisce in pericolose sbracciate al momento dell’apertura delle porte.