UNARMA, il brigadiere Giuseppe Sofia nuovo segretario di sezione a Sant’Angelo dei Lombardi

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI — Prosegue l’attività organizzativa di UNARMA, lo storico sindacato dei Carabinieri, che rafforza la propria presenza sul territorio con nuove nomine all’interno della struttura dirigenziale. Nei giorni scorsi, infatti, è stato eletto Segretario di Sezione di Sant’Angelo dei Lombardi il brigadiere Giuseppe Sofia, a seguito del Congresso suppletivo tenutosi nel mese di febbraio.

La nomina rientra in un più ampio processo di rafforzamento dell’organico sindacale, soprattutto nell’area irpina, con l’obiettivo di garantire una presenza costante e capillare nei diversi reparti dell’Arma. La proposta avanzata dalla dirigenza provinciale è stata accolta con favore dal Segretario Nazionale Antonio Nicolosi e dal Segretario Regionale Raffaele Esposito, che hanno condiviso la scelta senza riserve.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Segretario Provinciale di UNARMA Avellino, Massimiliano Lo Priore, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare la squadra dirigenziale con figure preparate e competenti.

«Siamo certi che la nostra scelta sia ricaduta su una persona valida e professionalmente preparata come Giuseppe Sofia – ha dichiarato Lo Priore – che ha già dimostrato il suo valore anche nell’ambito dell’attività sindacale. L’esigenza di individuare nuove figure capaci è diventata ormai una necessità, considerata la grande mole di lavoro che affrontiamo quotidianamente».

Il sindacato UNARMA, ha ricordato il segretario provinciale, continua a impegnarsi nella tutela dei propri iscritti attraverso servizi legali, convenzioni dedicate e un costante supporto amministrativo e professionale.

«La tutela legale, i numerosi servizi convenzionati e la professionalità dei nostri pool legali e amministrativi rappresentano oggi una realtà concreta e collaudata – ha aggiunto –. A dimostrazione di ciò arrivano quotidianamente attestazioni di soddisfazione da parte degli associati che hanno potuto constatare direttamente i vantaggi e le garanzie offerte da UNARMA».

La segreteria provinciale di UNARMA A.S.C. di Avellino ha infine rivolto al brigadiere Giuseppe Sofia i più sinceri auguri di buon lavoro, esprimendo la convinzione che il suo contributo sarà determinante per rafforzare ulteriormente la presenza e l’attività del sindacato sul territorio.