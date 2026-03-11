Mugnano del Cardinale, incontro con i tecnici del PUC: il 26 marzo chiarimenti ai cittadini in Comune

MUGNANO DEL CARDINALE — Un’occasione di confronto diretto tra cittadini e progettisti del Piano Urbanistico Comunale. Giovedì 26 marzo, presso il Comune di Mugnano del Cardinale, sarà presente il team tecnico dello studio del professor Miano, incaricato della redazione del PUC, per fornire chiarimenti e informazioni alla cittadinanza.

L’iniziativa è stata organizzata per consentire ai residenti di approfondire i contenuti del piano urbanistico e ricevere spiegazioni su eventuali dubbi o situazioni specifiche legate al territorio e alle previsioni del PUC.

Gli incontri si svolgeranno in forma individuale, così da permettere a ciascun cittadino di confrontarsi direttamente con i tecnici e ricevere risposte mirate sulle proprie esigenze o problematiche.

La giornata sarà articolata in due fasce orarie:

dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.

Per garantire un’organizzazione ordinata degli accessi, all’arrivo presso la sede comunale verrà distribuito un numero progressivo, che stabilirà la priorità di ingresso agli incontri in base all’ordine di arrivo.

Nel caso di cittadini appartenenti allo stesso comparto urbanistico, sarà possibile partecipare attraverso un unico referente, così da facilitare la gestione degli appuntamenti e rendere più efficiente il confronto con i tecnici.

L’amministrazione invita tutti i cittadini interessati a partecipare a questo momento informativo, che rappresenta un’importante occasione per conoscere più da vicino gli sviluppi del Piano Urbanistico Comunale, strumento fondamentale per la pianificazione e il futuro del territorio di Mugnano del Cardinale.