Mugnano del Cardinale, il 20 marzo giornata di prevenzione e salute per i cittadini

MUGNANO DEL CARDINALE — Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione. Il 20 marzo, a partire dalle ore 9:00, presso il Piano di Zona di Mugnano del Cardinale, si terrà un’iniziativa rivolta ai cittadini con l’obiettivo di promuovere controlli e consulenze utili alla tutela del benessere personale.

Durante la giornata sarà possibile accedere a diversi servizi sanitari e consulti specialistici. In particolare saranno disponibili consulenze nutrizionali, controlli per la prevenzione ossea tramite MOC (misurazione della densità ossea) e l’analisi dell’insufficienza venosa attraverso pletismografia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per prendersi cura della propria salute e per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, strumento fondamentale per individuare in tempo eventuali problematiche e promuovere stili di vita più sani.

L’accesso ai controlli non richiede prenotazione. I cittadini interessati potranno partecipare recandosi direttamente presso la struttura, dove le visite e le consulenze verranno effettuate in base all’ordine di arrivo, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00.

L’amministrazione invita la cittadinanza a cogliere questa opportunità, ricordando che la prevenzione rappresenta uno dei primi passi per una vita più sana e consapevole.