Un nuovo capitolo per Binews: Saluti e ringraziamenti a Benedetta Napolitano

Con emozione e gratitudine, vi annuncio che Benedetta Napolitano lascia la direzione giornalistica di Binews per sopraggiunti motivi lavorativi. Benedetta, che ha guidato con passione e dedizione il nostro progetto, è stata una pietra miliare nella crescita e nel successo della testata.

In questi anni, Benedetta ha incarnato lo spirito di Binews con una leadership ispirata e una visione chiara, contribuendo in modo significativo alla nostra identità e alla nostra crescita. Il suo lavoro ha dimostrato una professionalità e una competenza eccezionali, qualità che hanno elevato il nostro standard giornalistico e reso il nostro gruppo un punto di riferimento nel panorama informativo.

La nostra gratitudine verso di lei non è solo per il suo contributo professionale, ma anche per l’amicizia e il supporto incondizionato che ci ha offerto. Binews è più di una semplice testata; è una comunità di amici che condividono una passione comune per l’informazione e la qualità. Benedetta ha giocato un ruolo cruciale nel rendere questo gruppo unito e coeso, e siamo profondamente grati per il suo impegno.

Assumendo la direzione di Binews, sarà Felice Siniscalchi, l’ideatore della nostra testata. Felice ha sempre avuto una visione chiara e un impegno costante nel far crescere Binews. Siamo entusiasti di vedere come continuerà a guidarci verso nuove sfide e traguardi.

Anche se Benedetta lascia la direzione, rimarrà parte della nostra famiglia come direttore onorario. Questo non è un addio, ma un passaggio di testimone che mantiene intatta la nostra amicizia e il nostro legame. Siamo certi che, anche nella sua nuova avventura, Benedetta continuerà a essere una preziosa fonte di ispirazione e supporto per tutti noi.

Un sentito ringraziamento a Benedetta per tutto ciò che ha fatto e continua a fare per Binews. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro professionale e personale. E, naturalmente, ti aspettiamo sempre con affetto e stima nella nostra grande famiglia.

Con gratitudine e affetto,

Felice Siniscalchi

Direttore Responsabile di Binews