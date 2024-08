Pietrastornina (AV)-Il 17 agosto la IV edizione di “Pietras at Rumilia”

Sabato 17 agosto, alle 18:30, il borgo di Pietrastornina, alle falde del Partenio, verrà catapultato nel 1400 grazie a “Pietras at Rumilia”, rievocazione dedicata alla memoria del prof.Mario Piantedosi. L’ evento, promosso dal circolo socio-culturale “PetraStrumilia” in collaborazione con l’ASD Ritmo Caliente, porterà in scena il leggendario matrimonio tra Covella Caracciolo e Marino della Leonessa; fattore di unione di tra i domini papali di Benevento e il Regno di Napoli. Non mancherà, naturalmente, un ampio corteo storico, arricchito dalla presenza degli sbandieratori di Altavilla Irpinia e dei Viandanti di Montevergine.“L ‘obiettivo del circolo PetraStrumilia è quello di trasmettere ai giovani amore per la memoria e per le proprie radici.Ogni generazione riprende, infatti ,gli insegnamenti dei suoi precedessori,lasciando così un’eredità ai suoi successori. Questo costituisce una cornice di riferimento, per consolidare saldamente una comunità nel mondo attuale”. (Andrea Squittieri)