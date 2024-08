Tragico Incidente a Grottolella: Anziana Donna Perde la Vita

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi nel territorio di Grottolella, dove un’anziana donna ha perso la vita. La vittima era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in via di accertamento, ha terminato la sua corsa contro l’entrata del cimitero locale. Non è da escludere l’ipotesi di un malore che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Montefredane, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a transennare l’area per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

L’incidente ha causato disagi al traffico, considerando che l’arteria stradale coinvolta è di primaria importanza, collegando i comuni di Altavilla Irpina, Grottolella e Montefredane. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.