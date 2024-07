Un Museo per Santa Maria Goretti: Salvare la Casa di Colle Gianturco

Nel cuore della campagna di Paliano, in una località rurale conosciuta come Colle Gianturco, si trova una casa semidiroccata carica di storia e di fede. Questo luogo, che per due anni è stato la dimora di Santa Maria Goretti, sta per diventare un museo dedicato alla “Santa della Purezza”, offrendo così un’opportunità unica per completare la triade dei luoghi legati alla sua vita: Corinaldo, dove è nata; Paliano, dove è vissuta; e Le Ferriere di Nettuno, dove è stata martirizzata.

Un Luogo di Storia e Fede

Colle Gianturco è un sito di grande rilevanza storica e religiosa. Qui, alla fine dell’800, la giovane Maria Goretti trascorse due anni e mezzo della sua breve vita. Questo luogo è intriso del ricordo della santa, che è venerata per la sua resistenza alla violenza carnale e per il martirio che ne conseguì. Il casale, la chiesetta, il fienile e il terreno circostante rappresentano un pezzo importante della sua storia e della sua santità.

Verso un Museo Dedicato

La trasformazione della casa semidiroccata in un museo dedicato a Santa Maria Goretti non solo preserverà la memoria di questa importante figura religiosa, ma offrirà anche ai fedeli e ai visitatori un luogo di riflessione e di preghiera. Questo progetto è caro a Padre Antonio Coppola e a Piero Carpentieri, che stanno facendo del tutto per salvare e valorizzare questa casa rurale.

La Storia di Santa Maria Goretti a Colle Gianturco

Maria Goretti, affettuosamente chiamata Marietta, incontrò per la prima volta Alessandro Serenelli, il giovane che poi l’avrebbe uccisa, proprio a Paliano. Le famiglie Goretti e Serenelli si unirono in società durante il loro ultimo anno a Colle Gianturco, un periodo che ha lasciato un segno indelebile nella vita della giovane santa. La tragica morte di Maria avvenne il 6 luglio 1902 nell’ospedale di Nettuno, il giorno dopo essere stata brutalmente aggredita.

Un Appello alla Comunità

Padre Antonio Coppola ha a cuore il progetto di salvare e restaurare la casa di Colle Gianturco, e fa appello alla comunità e ai fedeli affinché si uniscano a loro in questo sforzo. La creazione del museo sarà una giusta occasione per onorare la memoria di Santa Maria Goretti e per offrire un luogo di pace e di ispirazione per tutti.