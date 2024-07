Il 2, 3 e 4 agosto va in scena Fiano Love Fest “In cosmica armonia” a Lapio

È tutto pronto per la tredicesima edizione del Fiano Love Fest “In Cosmica Armonia”, il 2, 3 e 4 agosto, a Lapio, patria del Fiano di Avellino DOCG che sarà al centro dell’evento con banchi d’assaggio aperti durante tutto l’evento, insieme ai suoi prodotti tipici, ricette del territorio, eccellenze gastronomiche. Inoltre per gli appassionati e i professionisti sono in programma: le degustazioni tecniche su prenotazione, “Armonie Vitivinicole”, un incontro con i produttori in cui si affronteranno i diversi aspetti del Fiano di Avellino DOCG dove sapori, aromi, storie e tradizioni si uniscono in un’armonia perfetta. Le degustazioni tecniche sono guidate da ONAV Avellino (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), tutti i giorni, alle ore 19.00 al Palazzo Filangieri di origine normanna, che con la sua architettura domina il centro storico. In degustazione le ultime annate di fiano con i produttori. Venerdì 2 agosto si avrà l’opportunità di degustare il Fiano e di porre domande, quesiti e curiosità ai produttori delle aziende: Macchie Santa Maria, Filadoro, Bellaria, Trodella. Sabato 3 agosto intervengono i produttori delle cantine: Le Vigne di Rosa, Vigna Ciampa Matteis, Terre di Nora, Tenuta Scuotto, Case d’Alto. Domenica 4 agosto si potrà invece degustare il fiano delle aziende: Terra Mia, Il Sole e il Lupo, Ioanna, Felice Meoli, Laura De Vito. (Per partecipare è necessario prenotare al numero 3777089233 Ciriaco Palmariello).

Il programma di Fiano Love Fest è ricco di appuntamenti: venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto start ore 19:00 con l’apertura degli stand enogastronomici e degustazioni tecniche al Palazzo Filangieri (su prenotazione). Alle 20:00 aprono i banchi d’assaggio per gustare il Fiano di Avellino con ONAV al Palazzo Filangieri, alle 21:00 inizio musica live. Fiano Love Fest è anche arte e cultura: dalle 19:00 alle 23:00 è possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Filangieri. In più, Domenica 4 agosto 2024 la giornata inizia la mattina alle 10:30 con visite guidate a Palazzo Filangieri e percorsi e-bike sharing (su prenotazione), alle 11:30 aprono gli stand enogastronomici.

A tal proposito, il sindaco Trisa Lepore e il consigliere con delega al turismo Enrico Lepore sottolineano l’importanza di Lapio come borgo ricco di storia e cultura, ma soprattutto come roccaforte gastronomica; il miele, l’olio, i prodotti tipici, i vini come il Taurasi DOCG e il Fiano di Avellino DOCG questi ultimi, tra le più interessanti e autentiche espressioni dell’areale. In particolar modo la ricchezza vitivinicola di Lapio fa da richiamo per il turismo, e il Fiano Love Fest ne è la prova tangibile, capace di attrarre migliaia di persone, ogni anno. L’evento mira a valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio, in primis il fiano.

Per info e prenotazioni: Fiano Love Fest e Percorsi e-bike sharing 320-3616149; Palazzo Filangieri – 389-1616298 / 335-8276548; Fb: Land_of_Hirpinia – Instagram: @landofhirpinia.