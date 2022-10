UFFICIALE: il Nola esonera mister Rogazzo e saluta il diesse Corsale La doppia decisione maturata dopo il KO di domenica

“Dobbiamo immediatamente voltare pagina – ha dichiarato il presidente del Nola, Luigi Nappi – e per farlo si è reso necessario un intervento radicale. Ringraziamo mister Rogazzo ed il direttore Corsale per la passione, la dedizione e l’impegno profusi in questi mesi ma adesso dobbiamo rialzarci e per farlo occorreva dare un segnale forte a tutto l’ambiente. Dopo la sconfitta con la Palmese avevamo parlato con la squadra per trovare insieme una via d’uscita da questo momento negativo. Ma la risposta auspicata non è arrivata: in settimana abbiamo lavorato male e domenica con il Sorrento è arrivata una nuova sconfitta e, cosa peggiore, maturata al termine di un match approcciato con un atteggiamento che mi ha fatto capire che non c’era più tempo per le attese. In estate eravamo convinti delle scelte fatte, che non rinneghiamo né tantomeno rimpiangiamo, ma sappiamo quanto i giudizi di calcio siano legati ai risultati e che il campo resti l’unico giudice di chi lavora in questo ambito. In quanto presidente e primo responsabile della società, dopo lunghi confronti interni, ho voluto imprimere questo cambiamento confidando in una reazione decisa da parte del gruppo che adesso dovrà tirare fuori gli attributi per provare ad uscire da questo momento complesso. Nessuno in società ritiene che il Nola debba competere per le prime posizioni, ma allo stesso tempo siamo consapevoli del potenziale di una rosa che dovrebbe e potrebbe, in questo momento della stagione, viaggiare a tutt’altro ritmo”.