Bagnoli Irpino, terminato con successo il Primo Week End de “Il Nero di Bagnoli”

Bagnoli Irpino – “È stato un Primo Week End che ha trasportati tutti indietro nel tempo, a due anni fa, quando eravamo abituati a questo tipo di eventi ed a questo tipo di sensazioni. A cominciare da chi tradizionalmente percorreva ogni anno le strade del centro storico di Bagnoli Irpino, fino al personale addetto della Pro Loco Bagnoli Irpino, che con dedizione ogni anno riesce nel proprio intento di promozione territoriale. Oggi Bagnoli si risveglia con la consapevolezza che il nostro evento è un appuntamento fisso per molti e che la voglia di normalità è più forte di tutto il resto. Noi siamo qui per questo e vi aspettiamo per un altro Week End in compagnia”, così il presidente della Pro Loco Francesco Pennetti che va ad aggiungere linfa alla soddisfazione per la riuscita del primo fine settimana de “Il Nero di Bagnoli”.

La Mostra mercato del Tartufo nero di Bagnoli e dei prodotti tipici del Laceno ritorna dunque già venerdì a partire dalle ore 18:30, quando saranno aperti gli stand gastronomici. Mentre sabato e domenica l’apertura è prevista per le 10:00 di mattina. Ad aspettare il flusso di turisti provenienti da Campania, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana e tante altre zone d’Italia e non solo, ci saranno anche i monumenti storici visitabili ed i palchi musicali ideati dall’organizzazione, oltre tanta, tanta buona enogastronomia locale.

Per ricevere informazioni dettagliate sul programma, sulla mappa degli stand e sulla viabilità è consigliabile visitare il sito prolocobagnoli-laceno.org e seguire le indicazioni.

Programma

2° WEEK-END

28-29-30 Ottobre “43a Mostra Mercato del TARTUFO NERO di BAGNOLI e Sagra della Castagna, del Tartufo e dei prodotti tipici del Laceno”

Venerdì 28 Ottobre dalle ore 18.30-24.00 Centro Storico

Apertura degli stand enogastronomici;

Intrattenimento musicale nelle varie piazzette (liscio, taranta pizzica e folklore);

Caldarroste nei punti indicati dalla mappa.

Sabato 29 Ottobre

dalle ore 10.00-24.00 Centro Storico

Apertura degli stand enogastronomici;

Intrattenimento musicale nelle varie piazzette (liscio, taranta pizzica e folklore); Caldarroste nei punti indicati dalla mappa.

Domenica 30 Ottobre dalle ore 10.00-24.00 Centro Storico Apertura degli stand enogastronomici; Intrattenimento musicale nelle varie piazzette (liscio, taranta pizzica e folklore); Caldarroste nei punti indicati dalla mappa.

*Per tutta la durata della manifestazione distribuzione di Caldarroste e intrattenimento musicale. Info Point sempre attivo, filodiffusione e Bus navetta dalle aree periferiche e dai parcheggi.

Inoltre… per tutta la durata dell’evento :

Possibilità di effettuare visite guidate nel Centro Storico e presso i Monumenti di Bagnoli :

Chiesa S. Maria Assunta (Architettura, opere, Sacra Spina e visita al Coro Ligneo (monumento Nazionale);

Convento di San Domenico (architettura, dipinto della Madonna del Rosario del celebre Marco Pino

da Siena e opere minori) Venerdì 18.00 22.00 , Sabato e Domenica 10.00-13.00 e 16.00-21.00;

Chiesa di Santa Margherita Venerdì 18.00 22.00 , Sabato e Domenica 10.00-13.00 e 16.00-21.00;

Castello Cavaniglia Venerdì 18.00 -22.00 , Sabato e Domenica 10.00-14.00 e 15.00 -22.00;

Fontana del Gavitone;

Torre dell’orologio.

Mostra micologica a cura dell’Associazione Naturalistica Monti Picentini presso la sede Pro Loco;

Escursioni Naturalistiche lungo i sentieri dell’Altopiano Laceno (Fiumara di Tannera, Fontana di Don Giovani, Monte Calvello, Monte Magnone, Monte Cervialto), a cura dell’Associazione Irpinia Trekking (Dino Cuozzo – cell. 3482771473);