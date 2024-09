U.S. Avellino. La lista dei 23, fuori Cionek e Sannipoli

L’U.S. Avellino 1912 comunica che in data odierna, come previsto dal comunicato n.213/L del 18/03/2024, ha depositato presso la Lega Pro la lista dei 23 calciatori professionisti che potranno prendere parte alle gare del campionato di serie C Now.

L’elenco contiene i seguenti calciatori:

Portieri: Antony Iannarilli, Leonardo Marson;

Difensori: Marco Armellino, Simone Benedetti, Damiano Cancellieri, Tommaso Cancellotti, Patrick Enrici, Paolo Frascatore, Daniele Liotti, Manuel Llano, Michele Rigione;

Centrocampisti: Michele D’Ausilio, Antonio De Cristofaro, Luca Palmiero, Michele Rocca, Dimitrios Sounas, Marco Toscano, Alessio Tribuzzi;

Attaccanti: Gabriele Gori, Cosimo Patierno, Daishawn Redan, Raffaele Russo, Michele Vano.

Restano fuori dalla lista i calciatori Thiago Cionek, Mattia Guarnieri e Daniel Sannipoli.