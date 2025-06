U.S Avellino, il “Branco” chiude con numeri record: quasi 9.000 tessere. Stadio Partenio in pieno restyling per la Serie B

Avellino, 28 giugno 2025 – Si chiude oggi con grande successo la campagna di fidelizzazione “Branco”, promossa dall’U.S. Avellino e ideata dall’amministratore Giovanni D’Agostino. Il progetto ha riscosso un’adesione straordinaria da parte dei tifosi biancoverdi: sono quasi 9.000 le tessere sottoscritte. Un risultato storico, che potrebbe diventare record assoluto in caso di conversione in abbonamenti a partire dal 9 luglio, superando le oltre 7.000 tessere della stagione 2003, dopo la promozione in Serie B conquistata a Crotone.

Parallelamente all’entusiasmo del pubblico, lo stadio Partenio-Lombardi è al centro di importanti lavori di adeguamento per ospitare la prossima stagione cadetta. In questi giorni si sta intervenendo in particolare sul rifacimento del terreno di gioco: rimosso il vecchio manto sintetico, è in corso la preparazione del fondo per l’installazione di un nuovo manto in erba naturale rinforzata, una tecnologia ibrida già omologata anche per la Serie A.

Il rifacimento del terreno rappresenta la parte più impegnativa dell’intero intervento. A seguire, si procederà con l’installazione delle nuove sedute in tribuna e in Curva Sud, l’omologazione dell’impianto elettrico e l’allestimento della sala VAR.

Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo all’interno dell’impianto, aggiornando i cittadini con un post social che recitava “Work in Progress”.

Tra entusiasmo dei tifosi, impegno istituzionale e cantieri aperti, l’U.S. Avellino guarda al futuro con ambizione. La città si prepara ad accogliere la Serie B con numeri, passione e una struttura all’altezza delle sfide che verranno.