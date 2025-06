Campari cede Cinzano al Gruppo Caffo per 100 milioni di euro

Milano, 27 giugno 2025 – Il Gruppo Campari ha ufficializzato la cessione dei marchi Cinzano e Frattina, storici nomi del vermouth e degli spumanti italiani, al Gruppo Caffo 1915, per un valore complessivo di 100 milioni di euro. L’accordo rappresenta una tappa significativa nel processo di razionalizzazione del portafoglio Campari, che punta a rafforzare il proprio focus sui marchi strategici del comparto spirit.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine del 2025 ed è stato supportato finanziariamente in esclusiva da UniCredit e Sace. La transazione prevede la creazione di una nuova società alla quale saranno conferiti i marchi Cinzano e Frattina, la proprietà intellettuale, le giacenze di prodotto, alcuni dipendenti, attrezzature e contratti commerciali.

Restano esclusi dalla cessione gli stabilimenti produttivi di Campari in Italia e Argentina, che continueranno a operare anche per altri marchi del gruppo. È stato inoltre definito un accordo transitorio: Campari manterrà temporaneamente la distribuzione di Cinzano in alcuni mercati internazionali chiave come Argentina, Spagna, Messico, Russia, Corea del Sud e Sudafrica, in attesa del passaggio definitivo alla struttura commerciale del Gruppo Caffo.

Sebastiano Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915, ha definito l’acquisizione “un passo strategico verso la crescita internazionale”. “Cinzano – ha dichiarato – è un brand iconico che ci permetterà di entrare in oltre 100 mercati globali. Grazie alla nostra rete di distribuzione capillare e alla lunga esperienza nel settore, siamo pronti a rilanciare con forza questi marchi sia in Italia sia all’estero”.

Sul piano delle consulenze, Mediobanca ha agito come advisor finanziario per Campari, con il supporto legale dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie e dei consulenti fiscali Biscozzi Nobili Piazza e McDermott Will & Emery Italy. Il Gruppo Caffo è stato assistito da Broletto Corporate Advisory, dallo Studio Legale Scimemi e dallo Studio Gentile Sogei.