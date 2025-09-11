U.S. Avellino. I convocati per la gara interna contro il Monza

In vista del match tra Avellino e Monza, valido per la terza giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara;

Difensori: 2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32Lescano, 33 Panico, 94 Insigne.

REPORT

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Cosimo Patierno è attualmente ricoverato presso il Policlinico di Bari per una severa infezione virale. I suoi parametri migliorano quotidianamente. Mantenendo questi miglioramenti potrebbe essere dimesso a breve.

Pasquale Pane: è alle prese con una lesione distrattiva del musco ileopsoas di sinistra.

Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.

Gennaro Tutino: nonostante l’idoneità ottenuta con le visite mediche propedeutiche al tesseramento, dopo una prima fase di normale allenamento, ha iniziato ad accusare una serie di fastidi alla caviglia sinistra. Il club ha, dunque, provveduto ad approfondimento diagnostico unito a due consulti specialistici. Da questi è emersa la necessità di intervenire chirurgicamente in artroscopia per artrolisi. Si sottoporrà all’operazione nella giornata di martedì presso la clinica Villa Stuart.