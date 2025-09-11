Le ginnaste dell’ASD AN.SI.CA. brillano al Torneo Internazionale “L. Montefusco” di Lecce

Sirignano. Nuovo successo per la ginnastica ritmica del mandamento baianese. Le giovani promesse dell’ASD AN.SI.CA. Ginnastica Ritmica Sirignano, Sophia Masucci e Patrizia Cetronio, hanno conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al Torneo Internazionale “L. Montefusco”, svoltosi a Lecce.

Le due atlete, impegnate nella categoria Junior 1 Gold, si sono distinte nelle specialità nastro e palla, imponendosi con eleganza e determinazione su un palcoscenico di altissimo livello che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Un traguardo che premia l’impegno quotidiano, la dedizione e la passione delle due giovani ginnaste, allenate con professionalità e competenza dal Tecnico Federale Antonietta Iossa, punto di riferimento per la crescita sportiva delle atlete dell’associazione.

Grande soddisfazione da parte della società e dell’intera comunità:

“Siamo fieri di voi, siete l’orgoglio del mandamento baianese” – è il messaggio che accompagna il trionfo di Sophia e Patrizia, esempio di talento e determinazione.

Un risultato che non solo arricchisce il palmarès dell’ASD AN.SI.CA., ma conferma il ruolo della ginnastica ritmica sirignanese come vivaio di eccellenze nel panorama sportivo nazionale.

