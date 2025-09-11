Lavori stradali sulla 7bis a Baiano: traffico in tilt e disagi per gli automobilisti

Baiano (AV) – Disagi e rallentamenti lungo la Strada Statale 7bis, la cosiddetta Nazionale delle Puglie, nel tratto compreso tra Baiano e Sperone. Da alcuni giorni sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale, danneggiato dalle recenti piogge che hanno reso necessaria un’immediata manutenzione.

L’intervento, seppur indispensabile per garantire maggiore sicurezza alla circolazione, sta generando pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Il tratto interessato, infatti, è percorribile solo a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con tempi di attesa che diventano insostenibili soprattutto nelle ore di punta.

Le code si formano quotidianamente, penalizzando in particolare gli automobilisti diretti da Sperone verso Avellino e quelli provenienti da Mugnano in direzione Nola: per attraversare il tratto servono spesso diversi minuti di attesa, con una circolazione resa caotica e snervante.

Il malcontento cresce tra i cittadini, costretti ogni giorno a fare i conti con lunghe file che complicano gli spostamenti quotidiani, dal lavoro alla scuola. Tuttavia, l’intervento si rivela necessario per garantire la percorribilità in sicurezza di una strada fondamentale per il collegamento tra le province di Avellino e Napoli.

Le operazioni di rifacimento del manto stradale proseguiranno ancora nei prossimi giorni. Nel frattempo, si invitano gli automobilisti a programmare con anticipo i propri spostamenti e, ove possibile, a ricorrere a percorsi alternativi per evitare le zone maggiormente congestionate.