U.S. Avellino. I convocati per il match contro il Padova: c’è Izzo

In vista del match tra Avellino e Padova, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:
1Iannarilli 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.
REPORT
Luca D’Andrea ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio.
Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.
Andrea Le Borgne deve scontare un turno di squalifica.
Luca Pandolfi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione di basso grado al retto femorale di sinistra.
Gennaro Tutino deve scontare un turno di squalifica.