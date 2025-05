U.S. Avellino. Branco, verso la campagna abbonamenti

Avrà inizio mercoledì 21 maggio 2025 la campagna di fidelizzazione dell’U.S. Avellino 1912. Un primo passo verso la campagna abbonamenti della stagione 2025/2026 dell’Avellino in Serie B.

La Durata

Il periodo di fidelizzazione precederà la campagna abbonamenti ed avrà una durata limitata dal 21 maggio al 27 giugno dopodiché la vendita verrà sospesa fino all’inizio del campionato.

I Vantaggi

Chi acquisterà la tessera “Branco” entro venerdì 27 giugno avrà uno sconto pari all’intero costo della stessa dall’acquisto dell’abbonamento valido per la stagione 2025/2026;

La prima fase di campagna abbonamenti sarà esclusivamente dedicata ai possessori di fidelity card "Branco";

Per chi non volesse abbonarsi ma entrare lo stesso nel Branco nel corso della prossima stagione ci saranno iniziative ad hoc oltre a un giorno di prelazione sui biglietti per tutte le prevendite delle gare casalinghe con un prezzo ridotto riservato;

10% di sconto sull'acquisto di tutti i prodotti presso l'official store;

Per coloro i quali acquisteranno la fidelity card “Branco” entro venerdì 27 giugno 2025 ci sarà una sciarpa in omaggio. Per la ricezione di quest’ultima potrai ritirare il tuo coupon direttamente in biglietteria e successivamente passare presso l’Official Store in Via Cannaviello, oppure scegliere la ricezione a casa con spese di spedizione a proprio carico al momento della sottoscrizione della tessera online.

Il Costo

La card, valida anche come fidelity e quindi utile per acquistare i biglietti per le cosiddette “trasferte a rischio”, avrà un costo di € 30,00.