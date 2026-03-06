Tripla allo scadere: Jurkatamm firma l’impresa dell’Avellino a Milano

Una vittoria da raccontare. All’Allianz Cloud l’Unicusano Avellino Basket compie un’autentica impresa superando la Wegreenit Urania Milano 101-100 con una tripla di Jurkatamm allo scadere. Un successo pesantissimo contro una delle squadre più in forma del campionato di Serie A2 OldWildWest, arrivato al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di colpi di scena.

Milano parte forte sfruttando fisicità e talento. I padroni di casa cercano subito di attaccare il ferro e approfittare del vantaggio atletico, colpendo anche dalla lunga distanza. Dopo cinque minuti l’Urania è avanti 12-6 e continua a spingere con D’Almeida e Morse. Avellino fatica a trovare ritmo e il primo quarto si chiude con i lombardi avanti 21-12.

Nel secondo periodo l’Urania continua a controllare il match. Gentile firma il gioco da tre punti che vale il +11 e poco dopo Lupusor dalla distanza spinge Milano sul 33-21. I biancoverdi provano a restare in scia con Dell’Agnello e Pullazi, protagonisti della fase offensiva degli irpini, ma i padroni di casa sfruttano bene il tiro da tre e i rimbalzi offensivi arrivando fino al +15. Avellino accorcia con Pullazi, ma si va all’intervallo con Milano avanti 52-40.

La partita cambia volto dopo la pausa. L’Unicusano rientra in campo con maggiore aggressività e piazza un parziale di 12-4 che riporta i biancoverdi a contatto sul 56-52. L’Urania reagisce con un nuovo strappo portandosi sul 65-54, ma Avellino resta aggrappata alla partita. Con cinque punti consecutivi di Mussini gli irpini tornano a due possessi di distanza e il terzo quarto si chiude sul 74-63 per Milano.

L’ultimo periodo è un concentrato di emozioni. Taylor riporta subito l’Urania sul +12, ma Avellino non molla. Con cuore e intensità i biancoverdi rosicchiano punto dopo punto: Dell’Agnello, Grande e Lewis guidano la rimonta fino all’83-80, preparando un finale punto a punto.

Negli ultimi possessi la tensione è altissima. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, ma l’ultimo tiro è quello che conta. A pochi secondi dalla sirena Jurkatamm riceve e lascia partire la tripla che gela l’Allianz Cloud: la palla entra e consegna all’Unicusano Avellino Basket la vittoria per 101-100.

Prestazione super per Dell’Agnello, miglior realizzatore biancoverde con 26 punti, e per Pullazi che ne mette 21. Una vittoria di carattere, arrivata contro una squadra in grande forma e conquistata con una rimonta costruita nella ripresa.

Parziali: 21-12; 31-28; 20-23; 26-38

WEGREENIT URANIA MILANO

Gentile 18, Morse 25, Sabatini 9, Amato 13, Morgillo, Lupusor 10, D’Almeida 9, Taylor 12, Cavallero 4, Bracale

Coach: Cardani

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini 2, Lewis 13, Jurkatamm 6, Chandler 9, Mussini 10, Grande 12, Fianco, Donati, Pini, Pullazi 21, Dell’Agnello 26, Fresno 2

Coach: Di Carlo

Arbitri: Angelo Caforio (Brindisi), Daniele Yang Yao (Vigasio), Chiara Maschietto (Casale sul Sile)