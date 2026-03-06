Meteo Irpinia: sabato con cielo molto nuvoloso e possibili rovesci nel pomeriggio

Giornata all’insegna dell’instabilità sull’Irpinia. Per sabato 7 marzo 2026 le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo prevalentemente molto nuvoloso su gran parte del territorio provinciale.
Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa si presenterà compatta ma senza fenomeni significativi. Con il passare delle ore, tuttavia, le nubi tenderanno a intensificarsi, soprattutto durante il pomeriggio, quando non si escludono precipitazioni locali, in alcuni casi anche a carattere di rovescio.
I fenomeni potranno interessare a macchia di leopardo diverse aree della provincia e potrebbero persistere anche nelle prime ore della serata, prima di un graduale miglioramento con cessazione delle piogge.
Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno generalmente stazionari, con minime che potranno registrare un lieve calo rispetto ai giorni precedenti.
I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali, contribuendo a mantenere un clima fresco e tipicamente tardo-invernale.
Una giornata dunque dal cielo grigio sull’Irpinia, con piogge sparse soprattutto nel pomeriggio, ma senza fenomeni particolarmente intensi o diffusi.