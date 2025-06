Tragedia sulla Casilina a Teano: muore un 48enne, cinque feriti nello scontro

TEANO – Un violento impatto tra un’autovettura e un furgone si è trasformato in tragedia nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno lungo la strada statale 6 Casilina, al chilometro 181, nel territorio comunale di Teano. Erano circa le 13:50 quando, per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è pesantissimo: un morto e cinque feriti.

A perdere la vita è stato Tiziano Castellan, 48 anni, residente a Calvi Risorta. Era alla guida del furgone che, a seguito dell’urto, è finito fuori strada ribaltandosi in una scarpata. Il mezzo si è completamente deformato nell’impatto, intrappolando l’uomo all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, che hanno lavorato a lungo per liberare il corpo. Purtroppo, per Castellan non c’era già più nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’autovettura, invece, è rimasta ferma al centro della carreggiata. A bordo viaggiavano cinque persone, tutte rimaste ferite in modo non ancora precisato. Sono state soccorse e trasferite in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

La morte di Tiziano Castellan riporta alla memoria un’altra tragedia familiare: nel 2021 aveva perso il figlio Davide Castellan, appena 22enne, anche lui vittima di un incidente stradale. Una ferita mai rimarginata, che si riapre ora con un epilogo altrettanto drammatico.

Conclusi i soccorsi, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al recupero dei veicoli, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. La circolazione sulla Casilina ha subito pesanti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni.

Saranno ora fondamentali le testimonianze e gli accertamenti tecnici per fare chiarezza sulle responsabilità di un incidente che ha strappato alla vita un padre e sconvolto due comunità.