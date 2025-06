Mondragone, dramma sulla spiaggia: 63enne muore durante una passeggiata sul litorale

MONDRAGONE – Una tranquilla passeggiata in riva al mare si è trasformata in tragedia. Un uomo di 63 anni è morto nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno sulla spiaggia di Mondragone, nella zona nord del litorale, tra Le Vagnole e l’antica Sinuessa.

Stava camminando accanto alla moglie, quando improvvisamente si è accasciato al suolo, privo di sensi. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo vani: il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso, probabilmente legato anche alle alte temperature che in quelle ore si registravano sulla costa domiziana.

La scena si è consumata davanti a decine di bagnanti e turisti, attoniti e impotenti, che affollavano la spiaggia approfittando della giornata estiva. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e il medico legale, che ha eseguito i rilievi di rito. La salma è stata poi trasferita per gli accertamenti previsti.

Grande lo sgomento tra i presenti, in un tratto di litorale che in estate si riempie di vita, ma che in questa occasione è stato teatro di una tragedia improvvisa. L’uomo, residente nel casertano, era molto conosciuto nella zona. Ai familiari, sotto shock, è giunto il cordoglio dell’intera comunità.