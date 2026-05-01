Ischia: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne con precedenti di polizia specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina del peso di 9 grammi circa.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto 36 involucri di cocaina del peso di 265 grammi circa, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.