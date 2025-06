Capriglia Irpina investe sulla sicurezza del territorio: oltre 7,8 milioni per tre grandi interventi contro il dissesto

CAPRIGLIA IRPINA. Una programmazione concreta e mirata per mettere in sicurezza il territorio e tutelare la popolazione. A Capriglia Irpina sono stati finanziati tre importanti interventi per un importo complessivo di oltre 7,8 milioni di euro, frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale e l’Ufficio tecnico, guidato dall’ingegnere Ivano Petrillo e dall’architetto Nello Dell’Aquila.

Tre opere che affondano le radici in un lavoro di pianificazione attento, volto a prevenire frane, smottamenti e criticità idrogeologiche, in aree delicate e già soggette a fenomeni di instabilità.

Versante Est del centro abitato: quasi 3 milioni per la stabilità

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza del versante est del centro urbano, lungo via Accesso Nazionale. Un’opera strategica da 2.934.909 euro, che prevede il consolidamento del pendio e interventi strutturali per prevenire fenomeni franosi e garantire la sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture.

Area Molinelle e Torrente Pioppi: oltre 2,2 milioni contro il rischio idraulico

Il secondo intervento si concentra sull’area di via Molinelle, in prossimità del torrente Pioppi, con lavori per 2.248.047 euro. Saranno realizzate opere di consolidamento spondale e regimazione delle acque, per ridurre i rischi di esondazione e contenere l’erosione dell’alveo, a protezione delle abitazioni e delle zone circostanti.

Località Fucinole – Niperto: fermare il movimento franoso

Il terzo progetto, per 2.663.733 euro, riguarda invece la località Fucinole, in via Niperto, dove verranno effettuati interventi di stabilizzazione per contrastare un movimento franoso attivo. Una zona particolarmente fragile, che da tempo necessita di lavori strutturali per garantire la sicurezza della viabilità e delle abitazioni.

Una visione concreta per il futuro

Questa è vera programmazione, sottolinea l’amministrazione comunale, resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e professionalità interne, che con competenza e dedizione hanno costruito una progettualità credibile, ottenendo i finanziamenti necessari. Capriglia continua a investire sul futuro, con interventi che guardano alla prevenzione e alla tutela del territorio.

Con questi tre cantieri, il Comune compie un deciso passo avanti nella lotta al dissesto idrogeologico, confermando la centralità della sicurezza e della manutenzione del territorio tra le priorità dell’azione amministrativa.