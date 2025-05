Traffico internazionale di droga, arrestato in Perù un latitante napoletano inserito nella lista dei 100 più ricercati

È stato catturato nella notte tra l’8 e il 9 maggio in Perù Massimiliano Amato, noto negli ambienti criminali con il soprannome di ’o bandito. L’uomo, ex leader del gruppo ultras napoletano “Fedayn”, era inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi ed era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, in stretta collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale e le autorità locali peruviane, sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte di Appello partenopea.

Amato era latitante da tempo e si era stabilito in Sud America per sfuggire alla giustizia italiana. Su di lui pendeva una condanna definitiva a 9 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno rivelato il suo ruolo di primo piano in un’organizzazione criminale attiva nell’importazione di cocaina in Italia, con carichi provenienti dalla Spagna e dal Sud America, per un totale di oltre 50 chilogrammi.

Secondo gli inquirenti, Amato era considerato il braccio operativo all’estero del narcotrafficante Giuseppe Sabatino, capo dell’organizzazione. In particolare, gestiva i contatti con i fornitori in Spagna, facilitando i flussi logistici e i rapporti con i cartelli.

Il suo arresto rappresenta un colpo importante al narcotraffico internazionale e segna la fine della sua lunga latitanza. Si attende ora l’estradizione in Italia per l’esecuzione della pena.