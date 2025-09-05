 Torna “Sant’Anastasia in Fest”: tre giorni di festa, musica e tradizione in Via Roma

Dopo circa vent’anni, il cuore di Sant’Anastasia torna a riaccendersi con la festa cittadina in Via Roma. Da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025, la cittadina vesuviana ospiterà “Sant’Anastasia in Fest”, un evento organizzato dalla Pro Loco dell’Arco e dall’Associazione San Francesco Saverio, con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia.

Un programma ricco di appuntamenti animerà il centro cittadino, tra musica, spettacoli, animazione per bambini e l’immancabile spettacolo pirotecnico. Programma degli eventi

Venerdì 5 settembre

• Ore 20:00: Accensione delle luminarie a cura della ditta Cesarano

• A seguire: intrattenimento musicale

Sabato 6 settembre

• Ore 20:30: Esibizione della scuola di danza “L’Incantesimo” di Maria Oliva

• Ore 22:00: Concerto di Mimmo Dany

Domenica 7 settembre

• Dalle 10:00 alle 19:00: Gonfiabili gratuiti per tutti i bambini, a cura delle associazioni “Su una nuvola blu” e “Coltiviamo gentilezza”

• Ore 20:00: Intrattenimento musicale

• Ore 22:00: Concerto di Marco Calone

• Ore 23:30: Spettacolo pirotecnico a cura della ditta Terracciano di Acerra

Un ringraziamento speciale

Gli organizzatori ringraziano i cittadini e gli imprenditori anastasiani: «Il vostro contributo e sostegno ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento».

Dunque, Sant’Anastasia è pronta a vivere tre giorni di festa, tradizione e condivisione, riportando in vita una manifestazione molto attesa che mancava da due decenni.