“La nocciola regina d’Irpinia: a Baiano la festa che unisce gusto e cultura”

BAIANO (AV) — Torna a Baiano uno degli appuntamenti più attesi dell’Irpinia: la Festa della Nocciola, giunta quest’anno alla sua 31ª edizione. Dal 12 al 14 settembre le strade del paese si riempiranno di profumi, musica e colori, in una tre giorni dedicata al frutto simbolo della comunità: la nocciola baianese.

Organizzata con passione dalla Pro Loco Baiano, la manifestazione non è soltanto un’occasione gastronomica, ma anche un momento di cultura e tradizione. La festa nasce infatti con l’intento di valorizzare un prodotto che, nel corso degli anni, ha reso il territorio conosciuto ben oltre i confini locali, fino ad arrivare a collaborazioni con realtà industriali di livello internazionale.

I sapori della nocciola

Il programma gastronomico è come sempre ricchissimo. Dalle polpette con fonduta di nocciola agli straccetti insaporiti con granella, passando per un primo piatto al pesto di nocciola, fino ai taglieri di salumi e formaggi arricchiti dal gusto del frutto, il menù promette di sorprendere e incuriosire. Non mancheranno panini e hamburger con salsa alla nocciola, pizze fritte e stand di birra artigianale.

Il capitolo dolci merita un’attenzione speciale: la nocciola trova infatti la sua massima espressione nelle creazioni di pasticceria. Dai wafer alle creme, dai semifreddi ai dolci tradizionali, i visitatori potranno gustare le preparazioni che hanno reso la nocciola di Baiano celebre anche all’estero.

Oltre il gusto: cultura e tradizione

La Festa della Nocciola non è solo cucina. Accanto agli stand gastronomici, il programma prevede momenti di intrattenimento con musica, danze popolari e artigianato locale, trasformando la sagra in un’occasione di incontro e di riscoperta delle radici baianesi.

Ogni edizione conferma la grande partecipazione del pubblico, con visitatori provenienti non solo dall’Irpinia, ma anche da altre province campane e regioni limitrofe. Un segno tangibile di quanto questa festa sia diventata, negli anni, un patrimonio condiviso e riconosciuto.

Dal 12 al 14 settembre, dunque, Baiano si prepara ad accogliere i suoi ospiti con la generosità di sempre e con il gusto unico della sua nocciola.