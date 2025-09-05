Emergenza idrica: stop notturno dal 5 al 6 settembre in oltre 20 comuni dell’Irpinia e del Beneventano

AVELLINO – Ancora disagi per i cittadini irpini sul fronte dell’acqua potabile. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della persistente e notevole riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessaria una chiusura notturna della distribuzione dalle 22:00 di venerdì 5 settembre alle 6:00 di sabato 6 settembre 2025 in numerosi comuni della provincia di Avellino.

L’interruzione riguarderà le popolazioni di:

• Mugnano del Cardinale

• Quadrelle

• Sirignano

• Summonte

• Monteforte Irpino

• Altavilla Irpina

• Candida

• Prata di Principato Ultra

• Santa Paolina

• Manocalzati

• Montefusco

• Montefredane (serbatoio Arcella)

Disagi anche in aree più ampie e frammentate:

• Frigento (centro urbano, case popolari e contrade Pagliara, San Marco, Mattine, La Quarta, Piano della Croce);

• Gesualdo (contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, S. Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri);

• Nusco (via Ponnilo, via Macchia, via Campo, via Chianola 1 e 2, via Tavernarsa, zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco);

• Paternopoli (centro abitato e contrade Bovane, Piano del Bosco, Cerreto, Salice, Calore, Nocelleto);

• Torella dei Lombardi (zona rurale);

• Villamaina;

• Lioni.

Montella senza acqua per lavori Terna

Oltre a queste limitazioni, a Montella l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 23:00 del 5 settembre alle 6:00 del 6 settembre. In questo caso la chiusura dei serbatoi è legata a un’interruzione programmata di energia elettrica da parte di Terna S.p.A., necessaria per lavori di manutenzione sugli impianti di Cassano Irpino.

Sant’Angelo a Cupolo senz’acqua dalle 21

Ulteriori disagi anche nel Beneventano: a Sant’Angelo a Cupolo (BN) i serbatoi resteranno chiusi dalle 21:00 del 5 settembre alle 7:00 del 6 settembre. Le zone interessate sono il centro urbano, le frazioni Sciarre e Pastene, via Medina e la località Cardilli.

Ariano Irpino: chiusura notturna in città e contrade

Situazione analoga ad Ariano Irpino, dove la sospensione idrica interesserà Rione Martiri, Cardito e tutte le contrade rurali. La chiusura avverrà dalle ore 22:00 alle ore 6:00, a partire dalla data odierna.

Possibili disagi anticipati e acqua torbida al ritorno

Alto Calore avverte che gli orari comunicati si riferiscono alla manovra delle condotte principali: per le singole utenze la sospensione e la ripresa del servizio dipenderanno dai tempi tecnici di svuotamento e riempimento delle reti. A causa della grave carenza idrica, l’interruzione potrebbe avvenire anche prima dell’orario indicato.

Alla riapertura del flusso, inoltre, potrebbero manifestarsi episodi temporanei di torbidità dell’acqua. L’azienda assicura che si tratta di fenomeni di breve durata che non compromettono la potabilità, ma invita i cittadini a lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

Informazioni e numero verde

Aggiornamenti saranno pubblicati sul sito aziendale www.altocalore.it e sui canali social. Per casi di improrogabile necessità, è attivo il numero verde 800 954 430.