Tombolata animata a Mugnano del Cardinale: una serata di festa, musica e condivisione

C’è un modo semplice e genuino per prolungare la magia delle feste: ritrovarsi insieme, sorridere e condividere momenti di allegria. È con questo spirito che Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere una Tombolata Animata che promette di trasformare una serata in un’occasione speciale di comunità e divertimento.

L’appuntamento è per domani, 29 dicembre, alle ore 19.30, nella Chiesa M.SS. del Carmine, dove grandi e piccoli potranno partecipare a una serata all’insegna della spensieratezza. Musica, animazione, indovinelli e tanti premi accompagneranno il tradizionale gioco della tombola, rivisitato in chiave festosa e coinvolgente.

Non servono soldi né formalità: basta portare con sé voglia di stare insieme e tanta gioia da condividere. Tra regali, sorprese e sorrisi, la tombolata diventa così un momento di incontro e di calore umano, capace di unire la comunità nel segno della semplicità e della condivisione.

Un invito aperto a tutti, per vivere una serata diversa e chiudere le feste con il sorriso.