Sirignano, il calcio che unisce: spettacolo e memoria al “Sant’Andrea Apostolo”

SIRIGNANO – Al Sant’Andrea Apostolo il pallone ha fatto quello che sa fare meglio: unire. Il 1° Memorial “Insieme per non dimenticare”, organizzato dalla ASD Mugnano del Cardinale, ha trasformato una giornata qualunque in una vera festa di sport, emozioni e ricordi, con il campo al centro e una comunità intera sugli spalti.

Il mini quadrangolare ha visto scendere in campo ASD Mugnano del Cardinale, U.S.G. Caratenuto, Real Mugnano e Atletico Sirignano. Partite vere, giocate con intensità ma sempre nel segno della correttezza, tra duelli, ripartenze e applausi continui di una cornice di pubblico numerosa e partecipe, degna delle grandi occasioni.

A sollevare il trofeo è stato l’Atletico Sirignano, bravo a imporsi grazie a prestazioni solide e convincenti. Ma il risultato, in una giornata come questa, è rimasto sullo sfondo. A vincere davvero è stato lo spirito dell’evento: quello di un calcio che sa fermarsi, ricordare e ripartire più forte.

Gare dirette con equilibrio e personalità dagli arbitri Francesco Orefice e Sergio Napolitano, che hanno garantito fluidità e rispetto, lasciando parlare il campo.

La ASD Mugnano del Cardinale, promotrice dell’iniziativa, ha voluto ringraziare tutte le società partecipanti, la terna arbitrale e in modo particolare il signor Antonio Tirelli per la realizzazione delle targhette commemorative, segno concreto di un ricordo destinato a durare nel tempo.

Il Memorial ha raccontato una volta di più che il calcio, soprattutto quello dilettantistico, non è solo classifica o trofei. È memoria, amicizia e appartenenza, è il gusto di stare insieme e riconoscersi negli stessi valori. Quando lo sport riesce in questo, il risultato è già scritto: si vince tutti.